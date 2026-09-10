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Инспектор ДПС в Петербурге отвез потерявшего сознание школьника в больницу

Инспектор ДПС в Петербурге отвез потерявшего сознание школьника в больницу

Инспектор ДПС в Санкт-Петербурге помог экстренно доставить 13-летнего летнего школьника в больницу, после того как тот потерял сознание в автомобиле отца в Красносельском районе.

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