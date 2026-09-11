В Москве ожидается рост автомобильного трафика к середине сентября

На дорогах Москвы наблюдается увеличение числа автомобилей. По прогнозам столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, к середине сентября количество машин может достигнуть 2,72 миллиона в сутки, что примерно на сто тысяч больше, чем в конце августа.