Global Look Press/Keystone Press Agency/Spc. Trevares Johnson Евросоюз на фоне провала ВСУ на поле боя делает ставку на поставку Киеву дальнобойных вооружений, которые способны достать до "сердца России", заявил глава МИД России Сергей Ларвов на научно-практической конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины".