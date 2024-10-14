Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20

ГГенеральный прокурор Украины Андрей Костин обратился к властям Бразилии с просьбой арестовать президента России Владимира Путина, если он приедет на саммит G20, который состоится в Рио-де-Жанейро в ноябре.
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