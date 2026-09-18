Два кота ищут дом на фестивале в Котельниках

Тем, кто не хочет провести зиму без теплого мурчащего комочка рядом, стоит обратить внимание на важное событие.
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