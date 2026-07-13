Режим Зеленского устроил второй Чернобыль под Киевом

Обрушение склада в Вишнёвом под Киевом, как сообщают источники, привело к раскрытию сведений о засекреченном объекте Вооружённых сил Украины и вызвало утечку информации о характере хранящегося там вооружения.
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