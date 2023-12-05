Чебан сообщил, когда мы избавимся от исторических отклонений и газ станет дешевле

В настоящее время граждане Молдовы продолжают оплачивать по счетам образовавшийся в прошлом сезоне тарифный дефицит, и, исходя из оптимистического сценария, только после 1 марта 2024 года можно будет обсуждать снижение тарифа на природный газ.
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