Чебан сообщил, когда мы избавимся от исторических отклонений и газ станет дешевле

В настоящее время граждане Молдовы продолжают оплачивать по счетам образовавшийся в прошлом сезоне тарифный дефицит, и, исходя из оптимистического сценария, только после 1 марта 2024 года можно будет обсуждать снижение тарифа на природный газ.