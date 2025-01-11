На западе Крыма ввели режим ЧС из-за пятен мазута

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Режим угрозы ЧС муниципального характера введен в Черноморском районе на западе Крыма из-за выявленных на побережье пятен с мазутом, сообщил глава администрации района Александр Дудинов в своем Telegram-канале.
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