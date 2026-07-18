Суть Событий
ГЛАВНАЯЛЕНТАВ МИРЕПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКУЛЬТУРАСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Суть Событий

108 подписчиков

70 тысяч волонтёров и 12 тысяч тонн помощи фронту. Подмосковье отмечает шесть лет добровольчества

70 тысяч волонтёров и 12 тысяч тонн помощи фронту. Подмосковье отмечает шесть лет добровольчества

Движению «Волонтеры Подмосковья» исполнилось шесть лет. Юбилей отметили фестивалем на набережной Павшинской поймы, куда съехались более трёх тысяч активистов со всего региона, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии