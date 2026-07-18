70 тысяч волонтёров и 12 тысяч тонн помощи фронту. Подмосковье отмечает шесть лет добровольчества

Движению «Волонтеры Подмосковья» исполнилось шесть лет. Юбилей отметили фестивалем на набережной Павшинской поймы, куда съехались более трёх тысяч активистов со всего региона, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии