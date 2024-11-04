Мать хотела улететь без последствий? Стала известна судьба новорожденного, брошенного россиянкой в туалете аэропорта Антальи

Она действительно не знала о своей беременности? Слишком много вопросов, но так мало ответов Несколько дней назад в аэропорту самого курортного города Турции Анталье произошел вопиющий инцидент: в туалете для людей с ограниченными возможностями был найден новорожденный ребенок, который, как сообщили социальные службы после расследования, пролежал в полном одиночестве около 10 минут.