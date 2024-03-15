Как верующим справиться с обидой перед Прощеным воскресеньем, три самых сильных молитвы Алёна ЮрьеваПрощеное воскресенье, или Неделя сыропустная, перед началом Великого поста, олицетворяет духовное пробуждение и очищение.
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