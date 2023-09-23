Папа Франциск призвал страны ЕС открыть порты для приема мигрантов

Открыть морские порты для людей, спасающихся от бедности, призвал европейских лидеров папа римский Франциск 23 сентября в конференц-центре Марселя, где прошла встреча католических епископов Средиземноморского региона, сообщает The Associated Press.
Открыть морские порты для людей, спасающихся от бедности, призвал европейских лидеров папа римский Франциск 23 сентября в конференц-центре Марселя, где прошла встреча католических епископов Средиземноморского региона, сообщает The Associated Press.
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