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Папа Франциск призвал страны ЕС открыть порты для приема мигрантов

Папа Франциск призвал страны ЕС открыть порты для приема мигрантов

Открыть морские порты для людей, спасающихся от бедности, призвал европейских лидеров папа римский Франциск 23 сентября в конференц-центре Марселя, где прошла встреча католических епископов Средиземноморского региона, сообщает The Associated Press.

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