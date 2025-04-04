Метеорный поток Лириды украсит небо: когда и где лучше всего наблюдать явление Ирина ВальковаМосква и другие регионы России готовятся к зрелищному астрономическому явлению: в ночь с 22 на 23 апреля в небе можно будет увидеть метеорный поток Лириды.