Задержанный в Петербурге бизнесмен заказал убийство любовника жены

Бизнесмен Александр Тютин, задержанный в Петербурге по подозрению в организации заказного убийство, нанял киллера, чтобы расправиться с любовником жены, проживающем в Турции, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
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