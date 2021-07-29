Карельские Вести

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Лера Кудрявцева развлеклась с дочерью в Турции (видео)

Лера Кудрявцева развлеклась с дочерью в Турции (видео)

50-летняя ведущая Лера Кудрявцева поделилась забавным видео с дочкой Машей. Телеведущая пережила немало неприятностей в этом году: тяжело переболела коронавирусом, восстановилась после перелома крестца, попала в реанимацию с подозрением на инсульт.

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