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Стефен Карри: «Странно видеть Клэя в майке с 31-м номером»

4-кратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» во вторник впервые сыграет против своей бывшей команды в составе «Далласа».

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