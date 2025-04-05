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Царьград

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ВС России ликвидировали двух украинских диверсантов на берегу Днепра

ВС России ликвидировали двух украинских диверсантов на берегу Днепра

Российские войска предотвратили высадку украинских диверсантов на левый берег Днепра. Находясь под наблюдением с БПЛА, диверсанты были нейтрализованы сразу после высадки.

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