WSJ: лидер КНР Си Цзиньпин поручил наладить более тесные экономические отношения с Россией, увеличить импорт нефти и газа

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поручил своему правительству наладить более тесные экономические отношения с Российской Федерацией, в том числе наращивать импорт российских энергоресурсов нефти и газа, и сельскохпродукции.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поручил своему правительству наладить более тесные экономические отношения с Российской Федерацией, в том числе наращивать импорт российских энергоресурсов нефти и газа, и сельскохпродукции.
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