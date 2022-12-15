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WSJ: лидер КНР Си Цзиньпин поручил наладить более тесные экономические отношения с Россией, увеличить импорт нефти и газа

WSJ: лидер КНР Си Цзиньпин поручил наладить более тесные экономические отношения с Россией, увеличить импорт нефти и газа

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поручил своему правительству наладить более тесные экономические отношения с Российской Федерацией, в том числе наращивать импорт российских энергоресурсов нефти и газа, и сельскохпродукции.

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