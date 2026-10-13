7 признаков неуважения к себе, о которых вы могли не догадываться

Говорят, что окружающие относятся к нам так, как мы сами относимся к себе. В этой мысли есть определенный смысл: когда человек уважает собственные потребности, умеет обозначать границы и спокойно выражает свое мнение, ему проще выстраивать здоровые отношения с другими людьми.