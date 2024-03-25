Какова настоящая причина приостановки вещания Canal 5 и Maestro FM?

Фактическими бенефициарами Canal 5 и радио Maestro FM являются Владимир Плахотнюк и Илан Шор. Эта информация, предоставленная СИБ, может быть основой решения Совета по продвижению инвестиционных проектов национального значения о временной приостановке деятельности компании Media Content Distribution, владеющей двумя станциями.