Какова настоящая причина приостановки вещания Canal 5 и Maestro FM?

Фактическими бенефициарами Canal 5 и радио Maestro FM являются Владимир Плахотнюк и Илан Шор. Эта информация, предоставленная СИБ, может быть основой решения Совета по продвижению инвестиционных проектов национального значения о временной приостановке деятельности компании Media Content Distribution, владеющей двумя станциями.
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