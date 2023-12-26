График движения поездов в Крыму был изменен после атаки в районе Феодосии

График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки в районе порта в Крыму. Поезда будут отправляться со станции Айвазовская, сообщает ТАСС со ссылкой ФГУП » Крымская железная дорога».
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