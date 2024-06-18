Дрю Холидэй стал первым игроком в истории НБА, который выиграл титулы с двумя разными клубами в первых сезонах после перехода

Дрю Холидэй установил уникальное достижение Разыгрывающий «Селтикс» стал первым игроком в истории НБА, которому удалось выиграть чемпионские титулы с двумя разными клубами в первых же сезонах после перехода (минимум 30 минут за игру в плей-офф).