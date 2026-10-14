Иностранное торговое судно под флагом Коморских островов загорелось у побережья Румынии. Об этом 14 октября сообщил телеканал Euronews Romania со ссылкой на заявление Береговой охраны.
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