Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Д’Анджело Расселл финтом уложил на паркет Майка Конли и перевел игру в овертайм

Д’Анджело Расселл финтом уложил на паркет Майка Конли и перевел игру в овертайм

Разыгрывающий «Миннесоты» Д’Анджело Расселл стал автором эффектного спасительного попадания на последних секундах четвертой четверти матча с «Ютой» (126:132 ОТ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх