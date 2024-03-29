Ночью и под утро снова была "выплата репараций".Удар в основном пришелся по энергетике. Противник признает серьезное повреждения ряда объектов - Криворожской ТЭС, Бурштынской ТЭС, Среднеднепровской ГЭС и т.
Выплата репараций Украине. 29.03.2024
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Такие репарации нас устраивают. Так и дальше с 404 разбираться надо!
Ответить
10 час.
владимир рябченко
Зе всё побоку у него тылы подготовлены... а на народ ему по барабану... Херои не вмырають... их заживо прикапывают
Ответить
10 час.
Александр Доливо
Как говорил дедушка В.И.Ленин: "мочить, мочить и ещё раз мочить", а дедушка В.В.Путин конкретизировал: "в сортирах и туалетах". Успехов вам, наши замечательные военные парни в вашем благородном деле!!!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии