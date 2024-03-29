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  • Юрий Николаев
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Выплата репараций Украине. 29.03.2024

Выплата репараций Украине. 29.03.2024

Ночью и под утро снова была "выплата репараций".Удар в основном пришелся по энергетике. Противник признает серьезное повреждения ряда объектов - Криворожской ТЭС, Бурштынской ТЭС, Среднеднепровской ГЭС и т.

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Комментарии
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ВераВерная
Такие репарации нас устраивают. Так и дальше с 404 разбираться надо!
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10 час.
владимир рябченко
Зе всё побоку у него тылы подготовлены... а на народ ему по барабану... Херои не вмырають... их заживо прикапывают
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10 час.
Александр Доливо
Как говорил дедушка В.И.Ленин: &quot;мочить, мочить и ещё раз мочить&quot;, а дедушка В.В.Путин конкретизировал: &quot;в сортирах и туалетах&quot;. Успехов вам, наши замечательные военные парни в вашем благородном деле!!!
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5 час.

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