Сотрудники МЧС России на СВО наделены статусом ветеранов боевых действий

Соответствующий федеральный закон подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 4 августа.К ветеранам и инвалидам боевых действий отнесены саперы МЧС России, участвовавшие в разминировании в зоне специальной военной операции.
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