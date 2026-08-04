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Порядок, государство

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Сотрудники МЧС России на СВО наделены статусом ветеранов боевых действий

Сотрудники МЧС России на СВО наделены статусом ветеранов боевых действий

Соответствующий федеральный закон подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 4 августа.К ветеранам и инвалидам боевых действий отнесены саперы МЧС России, участвовавшие в разминировании в зоне специальной военной операции.

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