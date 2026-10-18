Каждую неделю я стараюсь смотреть на свежие данные по ценам не как на сухие строчки статистики, а как на живую картину потребительского поведения.
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