В ЛНР сообщили об оборудовании ВСУ постов ПВО на крышах жилых домов в Артемовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют крыши высотных зданий города Артемовск (украинское название — Бахмут) для установки на них наблюдательных постов противовоздушной обороны (ПВО) с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).