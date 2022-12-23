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В ЛНР сообщили об оборудовании ВСУ постов ПВО на крышах жилых домов в Артемовске

В ЛНР сообщили об оборудовании ВСУ постов ПВО на крышах жилых домов в Артемовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют крыши высотных зданий города Артемовск (украинское название — Бахмут) для установки на них наблюдательных постов противовоздушной обороны (ПВО) с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

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