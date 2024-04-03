Госсектор и КИИ обяжут тестировать кибербезопасность. Для этого легализуют «белых хакеров»

Комитет Госдумы по информационной политике, IT и связи готовит очередной законопроект, направленный на легализацию работы «белых хакеров»Как сообщает «Коммерсантъ», новый документ дополняет внесенный в Госдуму в декабре 2023 года законопроект, касающийся прав компаний привлекать «белых хакеров».
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