Такер Карлсон: «Украинцы в Альпах тратят миллионы долларов в день»

ВАШИНГТОН, 11 февраля, ФедералПресс. Американский журналист Такер Карлсон, известный своими тесными связями с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что на одном из самых дорогих горнолыжных курортов Альп он заметил множество украинцев, ежедневно тратящих огромные суммы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии