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Призеров краевой Спартакиады среди ветеранов спорта наградили в Уссурийске

Призеров краевой Спартакиады среди ветеранов спорта наградили в Уссурийске

В Уссурийске чествовали ветеранов спорта, взявших второе место Спартакиады Приморского края (12+). Более 250 спортсменов из 16 муниципальных образований региона состязались за звание лучшего в волейболе, баскетболе, мини-футболе, настольном теннисе, легкой атлетике, плавании и гиревом спорте.

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