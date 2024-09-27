Санкт-Петербург готовится к привлечению туристов из Ирана

Город продолжает работать над укреплением своих позиций на туристическом рынке Петербургское государственное туристско-информационное бюро собирается осуществить масштабную акцию, направленную на привлечение туристов из Ирана в Санкт-Петербург.
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