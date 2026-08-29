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Суть Событий

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Антикоррупционный комитет Армении обвинил Кочаряна в присвоении госсобственности

Антикоррупционный комитет Армении обвинил Кочаряна в присвоении госсобственности

Антикоррупционный комитет Армении обвинил бывшего президента республики Роберта Кочаряна в использовании служебного положения для присвоения государственной собственности и покупки объектов общественного и экономического значения по ценам ниже рыночных.

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