Антикоррупционный комитет Армении обвинил Кочаряна в присвоении госсобственности

Антикоррупционный комитет Армении обвинил бывшего президента республики Роберта Кочаряна в использовании служебного положения для присвоения государственной собственности и покупки объектов общественного и экономического значения по ценам ниже рыночных.
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