Василевский – 1-я звезда матча с «Сиэтлом»: 36 сэйвов из 37, 5-я победа подряд

Андрей Василевский отразил 36 бросков из 37 в матче с «Сиэтлом» (4:1) и был признан первой звездой. Вратарь «Тампы» одержал 5-ю победу подряд и 26-ю – в текущем чемпионате НХЛ.
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