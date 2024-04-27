Reuters: США заключили контракт на создание нового самолета "Судного дня"

Военно-воздушные силы США заключили контракт на сумму 13 миллиардов долларов на разработку нового самолета "Судного дня", который должен прийти на смену устаревшему E-4 Nightwatch, передает агентство Reuters.
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