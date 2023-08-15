Врач Кубаева назвала бесполезными БАДы и гиалуроновую кислоту против старения

Фармацевтические компании позиционируют некоторые БАДы как омолаживающие, или anti-aging. При этом в борьбе с возрастными изменениями кожи правильно подобранные добавки могут лишь поддерживать косметологические процедуры, но не могут их заменить.
Фармацевтические компании позиционируют некоторые БАДы как омолаживающие, или anti-aging. При этом в борьбе с возрастными изменениями кожи правильно подобранные добавки могут лишь поддерживать косметологические процедуры, но не могут их заменить.
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