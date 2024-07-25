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«Реал» хочет подписать Лапорта после ухода Начо и срыва трансфера Йоро. Эмерик готов расторгнуть контракт с «Аль-Насром», но саудовцы настаивают на продаже

«Реал» хочет подписать Лапорта после ухода Начо и срыва трансфера Йоро. Эмерик готов расторгнуть контракт с «Аль-Насром», но саудовцы настаивают на продаже

По информации As, мадридский клуб ищет возможности для усиления обороны после ухода Начо Фернандеса и неудавшегося подписания Лени Йоро.

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