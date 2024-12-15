Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 845 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Сиражев
    Федоров задолго до референдума о смене Конституции начал пропаганду. Целый НОД под это организовал. Значит, его заявл..."С мигрантами - б...
  • Геннадий Сытник
    ебанько?"Юбку можно, на п...
  • Владимир Алтайцев
    никто  не  заставляет рыдать  лицемерно. Просто автор написал, как одеваются  женщины  там. А едут потому  что  там  ..."Юбку можно, на п...

ОХОТА НА РУССКИХ. "ТАКОЕ У НАС ВПЕРВЫЕ": ЗАХАРОВА ПРИЗВАЛА НЕ ЕЗДИТЬ ЗА ГРАНИЦУ

ОХОТА НА РУССКИХ. "ТАКОЕ У НАС ВПЕРВЫЕ": ЗАХАРОВА ПРИЗВАЛА НЕ ЕЗДИТЬ ЗА ГРАНИЦУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала сограждан не ездить на границу. Она отметила, что США открыли буквально охоту на русских, - представители спецслужб обвиняют их в серьёзных преступлениях, отправляют в тюрьмы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Карпов
Не ездить за границу ??? Да вы что - многих наших хлебом не корми, но дай съездить в дерьмократические страны ... Видимо ждут, когда западный петух их в одно место клюнет и в кутузку запрячет ...!!!
Ответить
11 час.
Олег Самойлов
Ага! А раньше ПРОСТО БЕЖАЛИ!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх