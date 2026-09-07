Мосгорсуд отклонил иск о взыскании 5,2 млн рублей из-за COVID-19

Мосгорсуд оставил в силе решение о невзыскании 5,2 млн рублей с русского, не закончившего обучение в КНР из-за пандемии.
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