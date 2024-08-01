Новосибирск вошел в топ-5 самых криминальных городов Восточной Европы по версии Numbeo

Новосибирск вошел в пятерку самых криминальных городов Восточной Европы по версии портала Numbeo. Столица Сибири заняла пятое место, опередив такие крупные российские города, как Москва и Санкт-Петербург.
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