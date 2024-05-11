Школьники Андреаполя привели в порядок воинские захоронения. Как пишет сообщество администрации муниципального округа, в преддверии Дня Победы учащиеся и юнармейцы школы №3 навели порядок на захоронении в деревне Ключевое.
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