В Петербурге полиция через окно задержала наркосбытчиков

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке Росгвардии пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на сбыте наркотиков, а также ликвидирован интернет-магазин, осуществлявший продажу наркотических средств и психотропных веществ по средством мессенджера.