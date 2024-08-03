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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шара Буллет вызвал Ника Диаза: «Ты старый, я молодой. Давай подеремся»

«Эй, Ник Диаз. Давай подеремся. Ты ударник, я тоже ударник. Это интересный бой. Ты старый, я молодой.

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