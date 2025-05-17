Врач объяснил различия «хорошего» и «плохого» холестерина

По данным ВОЗ, более половины населения планеты (58%) имеют повышенный уровень холестерина. Особую обеспокоенность вызывает так называемый плохой холестерин, или по-научному липопротеины низкой плотности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии