Появилось видео отделения двух ступеней ракеты «Союз-2.1б»

Сайт телеканала «Звезда» опубликовал видео отделения двух ступеней ракеты «Союз-2.1б». По словам инженера-испытателя Владаса Стариченко, увидеть это редкое явление позволили идеальные погодные северные условия.
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