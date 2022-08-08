TVcenter.ru

501 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кириллов
    Я бы эту мразь отправил  на урановые рудники может хоть немного бы принес пользы стране и народу запретить въезд в Ро...“Надо делать антр...
  • Мила Четверик
    Фадеев прав!Макаревич дерьмо!“Этот человек дав...
  • Владимир
    Как актёр Бодров нулевой,как Брат...,на любителя,кино зашло просто,попало в тему так сказать,как тот же Петербург и С...«Позволяет себе с...

«Лучше не становится и надежды все меньше», – стало известно, что состояние теряющего слух Бориса Корчевникова становится всё хуже

«Лучше не становится и надежды все меньше», – стало известно, что состояние теряющего слух Бориса Корчевникова становится всё хуже

О проблемах со здоровьем Бориса Корчевникова публике известно давно. Многие поклонники переживают за состояние 40-летнего телеведущего.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх