НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Гөлназ Асаева сайлауга килде: «Үзенә күрә бәйрәм шикелле»

Гөлназ Асаева сайлауга килде: «Үзенә күрә бәйрәм шикелле»

Татар эстрадасы йолдызы, Башкортстанның атказанган артисты Гөлназ Асаева Казанның Идел буе районында 186-нчы күп профильле лицеенда 261 номерлы сайлау участогында РФ Федераль Җыены IX чакырылыш Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда тавыш бирде.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым