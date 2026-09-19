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Царьград

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ООО "СЭЙ ЭДЖЕНСИ" требует вернуть 18,7 тысяч рублей за билет

ООО "СЭЙ ЭДЖЕНСИ" требует вернуть 18,7 тысяч рублей за билет

Второй иск предъявлен ООО "СЭЙ ЭДЖЕНСИ" за отмену концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Истец требует вернуть 18 700 рублей за билет, купленный 17 августа, а также неустойку и расходы.

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