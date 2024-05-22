"Ведомости": Фридман потребовал от Люксембурга $15,8 млрд за заморозку активов

Российский миллиардер Михаил Фридман предложил правительству Люксембурга начать мирные переговоры о выплате ему $15,8 млрд компенсации за замороженные в стране активы, в случае отказа он намерен обратиться с иском в международный арбитраж.
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