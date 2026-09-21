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Мать выкинула младенца в мусорный бак после родов в аэропорту

Мать выкинула младенца в мусорный бак после родов в аэропорту

РЕН ТВ Новорожденного ребенка обнаружили в мусорном баке в туалете аэропорта Пенанга в Малайзии. Младенца случайно нашла уборщица.

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